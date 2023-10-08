كتائب القسام تعلن استمرار اشتباك مقاتليها بعدد من المواقع في مستوطنات غلاف غزة

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، الأحد، أن مقاتليها ما زالوا يخوضون اشتباكات ضارية في عدة مواقع قتال في مستوطنات غلاف غزة.

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وأصدرت كتائب القسام البلاغ العسكري الثالث وجاء فيه:

"لا زال مجاهدو كتائب القسام يخوضون اشتباكاتٍ ضاريةً في عدّة مواقع قتال داخل أراضينا المحتلة منها: أوفاكيم وسديروت وياد مردخاي وكفار عزة وبئيري ويتيد وكيسوفيم، وتقوم مفارز المدفعية بإسناد المقاتيلن بالقذائف الصاروخية".

وفي البلاغ العسكري الرابع، قالت كتائب القسام: "تمكنا بفضل الله الليلة وفجر اليوم من القيام بعمليات تسللٍ لتعزيز مجاهدينا بالقوات والعتاد، في عدد من المواقع داخل أراضينا المحتلة، منها موقع "صوفا" وكيبوتس" و"حوليت" و"يتيد" في محور رفح.

وأعلنت كتائب عن مقتل مارتن كوزميتزاك قائد سرية في مديرية تنسيق عمليات فرض القانون، مشيرة إلى أنها ستعلن عدد الأسرى الإسرائيليين لديها خلال ساعات.

المصدر: RT