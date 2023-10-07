الهلال الأحمر الفلسطيني يعلن حصيلة الإصابات في الضفة الغربية

أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني مساء اليوم السبت تعامل طواقمه مع 51 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس.

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ووفقا لأحدث بيان صدر عن الهلال الأحمر فقد توزعت الإصابات على النحو التالي:

22 إصابة بالرصاص الحي.

6 إصابات بالرصاص المطاطي .

17 إصابة بالغاز المسيل للدموع

3 إصابات

إصابتان اعتداء بالضرب.

إصابة طعن بالسكين جراء اعتداء مستوطن في ياسوف

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن إجمالي الشهداء والجرحى اليوم السبت بلغ 198 شهيدا و1610 إصابة بجراح مختلفة.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 22.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: RT