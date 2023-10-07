موسكو: مجلس الأمن الدولي يعتزم عقد جلسة على خلفية التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

أعلن نائب مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي، أنه من المقرر عقد جلسة لمجلس الأمن الدولي حول النزاع الفلسطيني الإسرائيلي الساعة 22.00 بتوقيت موسكو يوم الأحد.

وأشار بوليانسكي إلى أنه "من المقرر عقد جلسة استثنائية لمجلس الأمن الدولي الساعة 15:00 بتوقيت نيويورك يوم الأحد".

إقرأ المزيد

كما صرح مصدر في مجلس الأمن أن وقت الاجتماع قد يتغير وفقا لجدول أعمال المشاركين.

كما تتم حاليا مناقشة ما إذا كان سيتم عقد الجلسة بشكل مغلق أو مفتوح.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وأعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة بوقت سابق أن "إجمالي الشهداء والجرحى اليوم السبت بلغ 198 شهيدا و1610 إصابة بجراح مختلفة".

المصدر: RT