تصعيد خطير.. وزير الدفاع الإسرائيلي يوصى بتسليح المستوطنين قرب السياج الأمني الفاصل مع غزة

أوصى وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت بتزويد المستوطنين قرب السياج الأمني الفاصل مع قطاع غزة بالأسلحة.

كما أوعز غالانت، خلال جلسة تقييم الأوضاع مع الجبهة الداخلية، بالاستعداد لإجلاء بلدات على الحدود مع لبنان.

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وبحسب قناة كان العبرية، فإن غالانت أوعز بالاستعداد لإخلاء هذه المستوطنات في شمال فلسطين تحسبا من تصعيد الأوضاع الأمنية مع المقاومة في لبنان.

وهز اليوم انفجار كبير مستوطنة كريات شمونة، ووفقا للإعلام الإسرائيلي فإن منظومة "باتريوت" المضادة للصواريخ والطائرات أطلقت صواريخها في صفد شمال فلسطين.

وقالت وسائل الإعلام إن طائرة مسيرة انطلقت من داخل الأراضي اللبنانية دخلت إلى المناطق الشمالية للبلاد، مشيرة إلى أن منظومة الدفاع الجوي "باتريوت" تمكنت من إطلاق صاروخ اعتراضي نجح في إسقاط هذه المسيرة.

وأسفر هذا الحادث عن تصاعد حالات الهلع في محيط مدينة صفد وشمال إسرائيل.

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إلى ذلك، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" إن الجيش الإسرائيلي نشر المزيد من القوات في الجليل وهو ما يفوق العدد المرسل إلى فرقة غزة.

جدير بالذكر أن متحدث الجيش الإسرائيلي أعلن أن الاشتباكات مع الفلسطينيين مستمرة حتى الساعة، مشيرا إلى أن أكثر من 150 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت وهاجمت غزة ومباني زعمت استخدامها لمهاجمة إسرائيل.

وفجر السبت، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

وفي المقابل أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ويواصل شن غارات مكثفة على مناطق عديدة في قطاع غزة.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية