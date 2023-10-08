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"الجهاد الإسلامي" تعلن أنها أسرت أكثر من 30 جنديا ومستوطنا إسرائيليين

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أعلن الأمين العام لحركة "الجهاد الإسلامي"، زياد النخالة، أن عدد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى حركته في غزة بلغ أكثر من 30 أسيرا حتى اللحظة.

وقال النخالة: "أسرى العدو من الجنود والمستوطنين الذين نقبض عليهم في غزة بالعشرات وأكثر بل أستطيع القول إنهم يتجاوزون هذا الرقم بكثير ولدى الجهاد الإسلامي أكثر من 30 أسيرا من العدو حتى اللحظة".

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وأضاف: "كشفت عملية "طوفان الأقصى" ضعف العدو وأصابته بالهستيريا والشلل، وبات واضحا أن العدو قابل للانكسار بل إنه كسر واستنجد منذ الساعات الأولى بحليفته أمريكا رأس الشر في العالم".

وتابع: "ما جرى من معارك على امتداد المستوطنات ومن اقتحامات للمعسكرات وأسر الجنود وترك الأسلحة دليل مشهود أن جيشهم أضعف مما يعتقد الكثيرون في العالم".

وأكد أن "العدو يحاول استرداد معنوياته بتدمير بيوت غزة وبناياتها وقتل المدنيين ولكن الأيام القادمة ستكسر هذا الوهم وهذا الجنون".

المصدر: RT

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