شكوك في الكونغرس: حماس تستخدم أسلحة أمريكية من أوكرانيا ضد إسرائيل

أشارت مارجوري تايلور جرين عضو مجلس النواب الأمريكي، إلى وجود احتمال كبير في أن حماس استلمت الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها ضد إسرائيل، من أوكرانيا وأفغانستان.

وأضافت جرين، التي تنتمي إلى الحزب الجمهوري وتمثل ولاية جورجيا: "يجب علينا العمل مع إسرائيل لتتبع الأرقام التسلسلية لجميع الأسلحة الأمريكية التي تستخدمها حماس ضد إسرائيل".

وتابعت جرين القول: "يجب علينا تحديد هل جاءت هذه الأسلحة الأمريكية من أفغانستان؟ هل جاءت من أوكرانيا؟ ومن المحتمل جدا أن يكون الأمران معا".

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أمس السبت أطلقت حماس عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: تاس