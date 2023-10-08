خبير يعلق على ملابسات مقتل وإصابة سياح إسرائيليين برصاص شرطي مصري في الإسكندرية

اعتبر العميد خالد عكاشة، مدير مركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، مقتل سائحين إسرائيليين برصاص شرطي مصري في الاسكندرية، حادثا عارضا سيكشف الأمن المصري ملابساته.

وقال عكاشة، في مداخلة هاتفية على قناة "القاهرة الاخبارية"، اليوم الأحد، تعليقا على حادث إطلاق النار خلال تواجد فوج سياحي إسرائيلي بمزار عامود السواري: "إننا أمام حادث عارض، وجهات التحقيق تقف على ملابسات الحادث".

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وأشار إلى أن "عمليات تأمين السياح في زيارتهم للمناطق الأثرية والسياحية تتم بشكل دقيق ومنضبط، وربما كان هناك ما يستدعي إطلاق النار من قبل أحد افراد الحراسة وفق ما تابعناه من البيان الأولي لوزارة الداخلية المصرية".

وأضاف عكاشة أن "المجند الذي أطلق النار على أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية ربما شعر بخطر يهدد حياة السياح من هنا أو هناك وكان تقديره خاطئا مما استدعاه لإطلاق النار".

وتابع: "الأسباب الحقيقية والتفاصيل ستكشفها جهات التحقيق بعد إلقاء القبض على الشرطي".

يذكر أن الخارجية الاسرائيلية أصدرت بيانا عن الحادث جاء فيه: "خلال زيارة سياحية لمجموعة من الإسرائيليين في الإسكندرية بمصر، أطلق أحد السكان النار عليهم، مما أدى إلى مقتل مواطنين إسرائيليين ومرشد مصري محلي، بالإضافة إلى ذلك، هناك إسرائيلي جريح في حالة متوسطة".

وأكد البيان أن وزارة الخارجية والسفارة الإسرائيلية في القاهرة، بالتعاون مع وزارة الخارجية ومكتب رئيس الوزراء والجيش الإسرائيلي، تعمل مع السلطات المصرية من أجل إعادة المواطنين الإسرائيليين إلى إسرائيل في أقرب وقت ممكن.

المصدر: موقع البوابة المصري + RT