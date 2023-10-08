الأمن المصري يعلق على نبأ مقتل 6 إسرائيليين في سيناء

نفى مصدر أمني مصري صحة ما تناولته إحدى القنوات غير المصرية، نقلا عن إحدى الصحف الأجنبية بشأن وجود أحداث في سيناء.

وتحدثت تقارير إعلامية نقلتها إحدى الوكالات الأجنبية وعدد من القنوات عن مقتل 6 إسرائيليين في سيناء، وأكد المصدر المصري أن هذه الأنباء عارية تماما عن الصحة، مطالبا كافة وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل النشر.

وجاء هذا التطور بعد مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر برصاص شرطي مصري صباح اليوم الأحد.

ويأتي ذلك في اليوم الثاني لعملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس"، حيث سقط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وتتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، فيما امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

وفي آخر التطورات، أفاد مراسلنا من قطاع غزة بأن أعدادا كبيرة من المقاتلين الفلسطينيين نفذوا عملية اقتحام بواسطة طائرات شراعية إلى مناطق داخل غلاف غزة.

المصدر: موقع مصراوي + RT