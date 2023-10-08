قيادي سابق في الحرس الثوري الإيراني يتوقع استمرار الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية 11 يوما

رجح القيادي السابق في الحرس الثوري الإيراني، حسين كنعاني برتبة مقدم، استمرار الاشتباكات الإسرائيلية الفلسطينية 11 يوما، وبعدها يمكن التوصل إلى هدنة من خلال وساطة واشنطن والقاهرة.

وقال كنعاني: "بحسب توقعاتي فإن إسرائيل ستحاول تعويض خسارتها المذلة بقتل أهالي غزة وقصفها الأعمى للقطاع. وربما تستمر هذه الحرب 11 يوما أخرى، وبعدها يتم التوصل إلى هدنة بوساطة دول مثل الولايات المتحدة ومصر".

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وردا على سؤال حول ما إذا كانت فصائل المقاومة الفلسطينية ستنسحب من الأراضي التي سيطرت عليها، أكد الخبير أنه "أولا، ليست كل القوى الفلسطينية تشارك في النزاع بعد، ووجود جهات فاعلة مثل "حزب الله" اللبناني يمكن أن يغير مجريات العمليات العسكرية، وثانيا، في كل الأحوال فإن أحد شروط الهدنة هو بقاء الأطراف في مكانهم حتى يتم توضيح الإجراءات الأخرى بموجب اتفاق الهدنة".

وأطلقت فصائل فلسطينية أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي