بالفيديو.. حادث تصادم بين شاحنات تنقل دبابات إسرائيلية على شارع 6

أفادت مراسلة RT، بانقلاب شاحنات نقل مدرعات إسرائيلية بحادث سير على طريق رقم 6 بالقرب من تقاطع سوريك جنوبي البلاد، كانت متجهة من إسرائيل إلى حدود غزة.

إقرأ المزيد

ووقع الحادث جراء تصادم شاحنتين كانتا تقلان مركبات عسكرية بشاحنة مدنية، الأمر الذي أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخرين وانقلاب الدبابات التابعة للجيش الإسرائيلي التي كانت تنقلها رأسا على عقب.

وأظهر مقطع فيديو انتشر عبر منصات ومواقع التواصل الاجتماعي، الحادث الذي وقع بين 3 شاحنات اثنتان عسكريتان وثالثة مدنية، والدبابات مقلوبة رأسا على عقب في وسط الشارع، الأمر الذي تسبب باختناق مروري، إلى جانب استنفار كبير لطواقم الشرطة الإسرائيلية وسيارات الإسعاف.

ووفقا لوسائل إعلام إسرائيلية لقي شخص يبلغ من العمر 25 عاما مصرعه وإصابة شخصين آخرين بإصابات متوسطة، تم نقلهما إلى مستشفى كابلان لتلقي العلاج.

وأفادت الطواقم الطبية بوفاة شخص وقدمت الإسعافات الأولية لآخرَين أصيبا من جراء حادث مروري بين 3 شاحنات على طريق رقم 6 بالقرب من تقاطع سوريك، جنوبي البلاد.

المصدر: RT