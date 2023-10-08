الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا حول أهدافه في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، الأحد، أنه استكمل غاراته على 10 أهداف تابعة لحماس، مشيرا إلى أنه تم وضع الأهداف في مبان متعددة الطوابق تستخدمها الحركة في أنحاء قطاع غزة.

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وجاء في بيان الجيش الإسرائيلي: "شن جيش الدفاع على مدار الليلة الماضية غارات على البنى التحتية العملياتية التي استخدمتها منظمة حماس الإرهابية لتوجيه الإرهاب في قطاع غزة ضد دولة إسرائيل، منها مقر استخباراتي تابع للمنظمة الإرهابية ومبنى عسكري استخدمتها القوة الجوية التابعة للمنظمة الإرهابية".

وأضاف أنه "وتزامنا مع ذلك، تم شن غارة على فرعي البنك التي تستخدمهما المنظمة لتمويل الإرهاب، منهما مقر البنك الوطني الإسلامي الذي تستخدمه المنظمة لتمويل النشاطات الإرهابية وفرع البنك الأول التابع للمنظمة، ومجمع لإنتاج الوسائل القتالية الجوية المستخدمة من قبل القوة الجوية التابعة لمنظمة الجهاد الإسلامي الفلسطيني الإرهابية في مدينة غزة، ومبنى احتوى على مكاتب ومخزن حيث تقوم المنظمة الإرهابية بتخزين الوسائل القتالية والمعدات العسكرية".

المصدر: RT