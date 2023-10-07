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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقاتلون فلسطينيون يحتجزون عشرات الرهائن الإسرائيليين في كيبوتس باري

أبو تريكة يعقب على عملية "طوفان الأقصى"

الرياضة

أبو تريكة يعقب على عملية
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دعم أسطورة كرة القدم المصرية محمد أبو تريكة، عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس ضد إسرائيل يوم السبت.

وكتب أبو تريكة عبر حسابه في منصة "إكس": "شجاعة في عصر كثر فيه التخاذل والانبطاح للصهاينة".

وأضاف: "طوفان الأقصى عبور جديد وأمل عظيم لأجيال قد ترى نصر أمة عانت الكثير اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم وانصرهم وكن معهم يا رب العالمين.. صباحكم فلسطين".

وأعلنت حركة حماس، صباح اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف ساعة الأولى من العملية.

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في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على قطاع غزة.

المصدر: RT

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