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سرايا القدس تؤكد استمرار القتال الشرس على أكثر من 7 محاور

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سرايا القدس تؤكد استمرار القتال الشرس على أكثر من 7 محاور
Sputnik
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أكد المراسل العسكري لسرايا القدس من داخل موقع عسكري إسرائيلي ضمن "غلاف غزة"، استمرار القتال الشرس على أكثر من 7 محاور مختلفة.

وقال المراسل: "القتال ما زال متواصلا وبضراوة ولم يتوقف في أكثر من سبعة محاور ضمن مواقع "سديروت"، "كفار سعد"، "كفار عزة""، مؤكدا أن "معنويات المقاتلين في عنان السماء وفي أفضل أحوالها".

وأفاد مراسل RT بأن الفصائل الفلسطينية أطلقت أكثر من 3500 صاروخ من القطاع خلال ساعات مضت باتجاه الأراضي الإسرائيلية وذلك في إطار عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حماس اليوم السبت.

ومع فجر اليوم أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحماس، بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة وذلك خلال نصف الساعة الأولى من العملية.

 

 

المصدر:  RT

 

 

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