إعلامي مصري مشهور: قتل السياح الإسرائيليين جريمة إرهابية

قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، إن "قتل السياح الاسرائيليين جريمة إرهابية"، وذلك بعد قيام أحد أفراد الشرطة المصرية بقتل 2 من السياح الإسرائيليين في الإسكندرية.

قتل السياح الاسرائيليين جريمة إرهابية. أي محاولة لتبريرها جريمة انسانية ووطنية — ابراهيم عيسى (@Ibrahim_3eissa) October 8, 2023

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وأوضح عيسى، في تدوينة له عبر موقع التواصل الاجتماعي، "إكس"، أن: "أي محاولة لتبريرها جريمة إنسانية ووطنية".

ونقل مراسلنا عن مصدر أمني مصري اليوم الأحد، تأكيده مقتل سائحين إسرائيليين في الإسكندرية شمال مصر.

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

المصدر: RT