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الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني بنابلس يرفع الحصيلة إلى 7 في 24 ساعة

أخبار العالم العربي

الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني بنابلس يرفع الحصيلة إلى 7 في 24 ساعة
Globallookpress
نابلس
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أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية اليوم الأحد، بأن القوات الإسرائيلية قتلت مواطنا غرب نابلس، ما يرفع حصيلة القتلى في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7.

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ولفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية ادعت أن شابا فلسطينيا أطلق النار بالقرب من "شافي شومرون" غرب نابلس، من دون وقوع إصابات، فأطلقت النار عليه داخل سيارته وقتلته.

بدورها، أفادت وكالة "معا" الإخبارية الفلسطينية، بأن الفلسطيني الذي قتل فجر اليوم الأحد، هو الشاب أحمد عاطف العواودة (19 عاما) وهو من بلدة دورا في الخليل.

وأشارت إلى أنه بمقتل العواودة، "ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة خلال 24 ساعة إلى 7، وهم: محمود باسم اخميس 18 عاما من بلدة بيت أمر شمال الخليل، يوسف نادر سليمان إدريس 19 عاما من مدينة الخليل، الطفل أحمد عبد الناصر رابي 13 عاما من قلقيلية، عمرو يوسف إبراهيم عابد من البيرة، كرم ناصر العايدي 22 عاما من مخيم عين السلطان في أريحا، ومحمد عوض جربوعة 24 عاما من بلدة بيتونيا.

واندلعت مواجهات في الضفة الغربية أمس، عقب إعلان حركة حماس عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث عمدت القوات الإسرائيلية إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية وإغلاق عدد كبير من الطرقات الرئيسية.

المصدر: RT+ معا

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