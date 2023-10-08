"اليويفا" يصدر بيانا عاجلا بشأن المباريات والبطولات في إسرائيل

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا"، الأحد، تأجيل جميع المباريات المقرر إقامتها في إسرائيل خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب الأوضاع الأمنية في ظل اشتعال الصراع مع الفلسطينيين.

وقال الاتحاد الأوروبي في بيان: "في ضوء الظروف الأمنية الحالية في إسرائيل، قررنا تأجيل جميع المباريات المقررة في هذا البلد، خلال الأسبوعين المقبلين".

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وتابع بالقول: "سيواصل الاتحاد الأوروبي مراقبة الوضع عن كثب، وسيظل على اتصال بجميع الفرق المعنية قبل اتخاذ قرارات بشأن المواعيد الجديدة والتغييرات المحتملة في المباريات القادمة الأخرى".

ومن المباريات التي تم تأجليها هي مواجهة بين منتخب إسرائيل ومنتخب سويسرا في تصفيات "يورو" 2024، بالإضافة إلى مباريات منتخب إسرائيل تحت 21 عاما أمام إستونيا وألمانيا، في بطولة أوروبا تحت 21 سنة.

كما تم تأجيل بطولة مصغرة، كانت مقررة في الفترة من 10 إلى 17 أكتوبر الجاري، بمشاركة منتخبات إسرائيل وبلجيكا وجبل طارق وويلز تحت 17 عاما.

المصدر: وكالات