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الخارجية التركية تصدر بيانا رسميا على خلفية التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني

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الخارجية التركية تصدر بيانا رسميا على خلفية التصعيد الإسرائيلي الفلسطيني
Sputnik
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أصدرت وزارة الخارجية التركية، بيانا رسميا، عبرت من خلاله عن قلقها إزاء أعمال "العنف والتوتر" في إسرائيل وفلسطين.

وجاء في بيان الوزارة: "نحن نشعر بقلق عميق إزاء أعمال العنف والتوتر في إسرائيل، وفلسطين اليوم 7 تشرين الأول/أكتوبر، ونعلّق أهمية كبيرة، على استعادة الهدوء في المنطقة في أقرب وقت ممكن. 

وتابع البيان: "ندين بشدّة إلحاق الخسائر في أرواح المدنيين، ونؤكد أن أعمال العنف والتصعيد المرتبط بها لن تفيد أحداً، وندعو الأطراف إلى ضبط النفس، وتجنب الخطوات المتهورة". 

وأضاف: "نحن في تركيا، على استعداد دائماً للمساهمة بقدر ما نستطيع لضمان إمكانية السيطرة على هذه التطورات قبل أن تتصاعد أكثر، وقبل أن تنتشر إلى منطقة أوسع، وفي هذا الصدد، نواصل اتصالاتنا المكثفة مع الأطراف المعنية". 

وختم البيان: "تُظهر هذه التطورات المحزنة مرة أخرى أهمية رؤية حلّ الدولتين، وندعو الأطراف إلى التخلي عن استخدام القوة، والعمل من أجل التوصل إلى حلّ دائم يتماشى مع هذه الرؤية، دون مزيد من التأخير".

 

 

 

المصدر:  RT

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