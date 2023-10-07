كتائب القسام تنشر فيديو لتدمير دبابة ميركافا الإسرائيلية على تخوم غزة

نشرت كتائب القسام التابعة لحركة حماس فيديو لتدمير الدبابة الإسرائيلية "ميركافا Mk4" على تخوم قطاع غزة.

يذكر أن الجيش الاسرائيلي يعتبر الميركافا غير معرضة للخطر بسبب نظام الدفاع الذي تحتويه الدبابة.

وتمكن مقاتلو حماس من تدميرها بإسقاط صاروخ من طائرة بدون طيار.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وأظهرت لقطات فيديو سيطرة المقاتلين الفلسطينيين على عدد من الاليات العسكرية للجيش الإسرائيلي.

المصدر:RT