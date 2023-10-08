البرازيل تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل وفلسطين

أفادت وزارة الخارجية البرازيلية بأن الحكومة تخطط لإجلاء مواطنيها من منطقة الصراع، على خلفية الاشتباكات بين حماس والجيش الإسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان نشرته في موقعها الرسمي على الإنترنت: "نظرا لتدهور الوضع الأمني ​​في إسرائيل وفلسطين، تخطط الحكومة البرازيلية لإجلاء رعاياها من المنطقة، وستكون رحلات القوات الجوية البرازيلية مخصصة في المقام الأول لإعادة المواطنين المقيمين في البرازيل".

وأوضحت الحكومة البرازيلية أن مواعيد تنظيم رحلات العودة إلى الوطن لم تتحدد بعد.



ودعت البرازيل جميع مواطنيها الذين لديهم تذاكر طيران أو الذين يمكنهم شراؤها، لاستخدام الرحلات التجارية المتاحة من مطار "بن غوريون".

وأضافت الحكومة البرازيلية: "أما بالنسبة للبرازيليين المقيمين في فلسطين، فإن الحكومة تسعى إلى تهيئة الظروف اللازمة للسماح بتنفيذ خطة إجلاء الراغبين في مغادرة قطاع غزة أو الضفة الغربية".



وسبق أن أصدرت وزارة الخارجية اليونانية بيانا مماثلا بشأن إجلاء مواطنيها من إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

وصرح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "ريا نوفوستي"، أن روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية. وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: نوفوستي+ RT