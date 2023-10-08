القناة 12 الإسرائيلية: بدء إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة

أفادت القناة 12 العبرية، اليوم الأحد، ببدء عملية إخلاء سكان غلاف غزة من المنطقة.

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في غضون ذلك، أفادت صحيفة "جيروزاليم بوست"، بأن حوالي 750 مستوطنا لا يزالون في عداد المفقودين حاليا.

وقالت الصحيفة، إن الشرطة الإسرائيلية تطلب من أهالي المفقودين المساعدة في العثور على ذويهم.

يأتي ذلك، مع استمرار عملية "طوفان الأقصى" التي سقط خلالها مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وقد امتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

يتبع..