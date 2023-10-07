وزير الأمن الإسرائيلي: سننتصر في المعركة وحماس ترتكب خطأ كبيرا

قال وزير الدفاع الإسرائيلي، يوآف غالانت، يوم السبت، إن حركة حماس ارتكبت خطأ كبيرا بإعلانها الحرب ضد إسرائيل، مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي سيواصل الدفاع حتى ينتصر.

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وأضاف غالانت عقب انتهاء عملية تقييم الأوضاع الأمنية في مقر وزارة الأمن الإسرائيلي "أن كافة الجنود الإسرائيليين يحاربون في كافة النقاط ضد الفصائل الفلسطينية، مشددا على أن "إسرائيل ستنتصر في هذه المعركة".

وفي سياق متصل، أعلن قادة المعارضة الإسرائيلية من جانبهم أنه "لا يوجد معارضة وائتلاف في المرحلة الراهنة، هنالك دعم كامل للجيش الإسرائيلي".

وصدر بيان مشترك عن كل من رئيس حزب الدولة بيني غانتس، ورئيس حزب "يش عتيد" يائير لابيد، ورئيس حزب "يسرائيل بيتنو" أفيغدور ليبرمان ورئيسة حزب العمل "ميراف ميخائيلي.

وجاء في البيان: "إننا جميعا متحدون أمام الإرهاب ويجب ضربه بيد من حديد، في هذه الأيام لا يوجد في إسرائيل معارضة وائتلاف، نقدم دعمنا الكامل لقوات الأمن، وسيكون هنالك رد شديد وحازم ضد الإرهاب وأذرعه".

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 22.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو: "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: موقع إسرائيل 24