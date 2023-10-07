الرئيس الإسرائيلي يتهم إيران بالوقوف وراء عملية "طوفان الأقصى"

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ اليوم السبت إن إيران تقف وراء الهجوم الذي شنته حركة حماس ضد إسرائيل.

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وأشار هيرتسوغ إلى أن هجوم "طوفان الأقصى" تزامن مع احتفال إسرائيل بعطلتين كبيرتين هما شميني أتزيرت وسيمحات توراة (فرحة التوراة)، اللتين تتبعان لعيد العرش اليهودي الذي يستمر لمدة أسبوع، ضمن سلسلة الأعياد اليهودية الخريفية.

وكتب هيرتوع عبر منصة "إكس" (تويتر سابقا): "لقد رأينا اليوم الوجه الحقيقي لحماس، جيش إرهابي هدفه الوحيد هو القتل بدم بارد للرجال والنساء والأطفال الأبرياء، وبدعم وتعليمات من قادتهم التابعين لإيران، نفذوا هجوما شنيعا غير مبرر على الدولة اليهودية وخلال عطلة يهودية مقدسة، ما أسفر عن مقتل وجرح مدنيين أبرياء، لا يزال العديد منهم يتعرضون للهجوم".

وشدد على أن السلطات الإسرائيلية ستتخذ كافة الإجراءات للقضاء على التهديد الذي يواجهه الإسرائيليون".

وقال: "ستتغلب إسرائيل على كافة الصعوبات، وأناشد الأمم المتحدة لاتخاذ موقف واضح من هذه الحرب التي تشن ضدنا والتي تشكل معلما مهما، وآن الأوان لسماع إدانة واضحة لا لبس فيها لحماس ورعاتها في إيران، لقد حان الوقت للوقوف بحزم إلى جانب إسرائيل ودعم قضيتها العادلة وكفاحها الأخلاقي ضد عدو مثير للاشمئزاز".

وأفادت وكالة "تسنيم" الإيرانية أن أعضاء المجلس البرلمان الإيراني، أيدوا بعد ظهر اليوم السبت، العملية العسكرية التي أطلقتها حركة حماس "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

وقال المستشار العسكري للمرشد الإيراني، اللواء رحيم صفوي، إن الجانب الإيراني يدعم الهجمات الصاروخية الفلسطينية على إسرائيل، وسيقف إلى جانب المقاتلين الفلسطينيين حتى التحرير النهائي لفلسطين ومدينة القدس .

المصدر: تاس + نوفوستي