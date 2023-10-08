الجيش اللبناني يعلن تنفيذ انتشار وتسيير دوريات في المناطق الحدودية جنوب لبنان

أعلن الجيش اللبناني الأحد، تنفيذ انتشار وتسيير دوريات في المناطق الحدودية جنوب لبنان.

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وقال الجيش في بيان: "بتاريخ 8 / 10 /2023، قصفت وحدات عسكرية تابعة للعدو الإسرائيلي بالمدفعية والدبابات خراج بلدات شبعا وحلتا وكفرشوبا والهبارية، بعد إطلاق قذائف وصواريخ من إحدى المناطق الجنوبية باتجاه مواقع للعدو الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية المحتلة. وقد أدى القصف المعادي إلى وقوع جرحى من بين المواطنين ونُقلوا إلى أحد المستشفيات للمعالجة".

وأضاف: "في موازاة ذلك، ينفذ الجيش اللبناني اعتبارا من تاريخ 7 / 10 /2023 انتشارا في المناطق الحدودية ويقوم بتسيير دوريات، كما يتابع الوضع عن كثب بالتنسيق مع قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان".

وكان الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أعلن الأحد، أن المدفعية الإسرائيلية قصفت مناطق لبنانية أطلقت منها قذائف باتجاه إسرائيل مؤكدا أن الجيش الإسرائيلي مستعد لكل السيناريوهات.

وبعد وقت قصير، أعلن حزب الله اللبناني، أنه استهدف 3 مواقع إسرائيلية في منطقة مزارع شبعا اللبنانية المحتلة، وهي: موقع الرادار وموقع زبدين وموقع رويسات العلم.

المصدر: الوطنية للإعلام