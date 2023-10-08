موقع أمريكي يكشف رفض دول عربية مطبعة مع إسرائيل طلبا يتعلق بـ"طوفان الأقصى"

نقل موقع Axios عن مسؤول أمريكي أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن حث نظراءه في دول عربية أبرمت اتفاقيات سلام مع إسرائيل، على إدانة "طوفان الأقصى" ولكنهم لم ينصاعوا لهذا الطلب.

وذكر الموقع أن بلينكن اتصل مع وزراء خارجية دول عربية كي يسمع منهم إدانة عملية حركة حماس الفلسطينية ضد إسرائيل، إلا أنهم "لم يمتثلوا لهذا الطلب".

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هذا وقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في خطاب إلى الأمة، أن البلاد "في حالة حرب"، وكشف أنه أوعز بتعبئة قوات الاحتياط على نطاق واسع.

من جهته، صرّح نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف لوكالة "نوفوستي" بأن روسيا تدعو إسرائيل وفلسطين إلى وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات.

وفي تصريحات سابقة له، اليوم الأحد، أعلن بلينكن أن واشنطن تدرس الطلبات الإسرائيلية للحصول على مساعدات عسكرية إضافية لتنفيذ عملية في قطاع غزة.

وقال لشبكة "سي إن إن" إن الولايات المتحدة تراجع طلبات إضافية قدّمتها إسرائيل.

المصدر: نوفوستي