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إذاعة الجيش الإسرائيلي: مقاتلون فلسطينيون يحتجزون عشرات الرهائن الإسرائيليين في كيبوتس باري

الخارجية السورية: نؤكد وقوفنا لجانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني

أخبار العالم العربي

الخارجية السورية: نؤكد وقوفنا لجانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني
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قالت الخارجية السورية في بيان، إن "سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني وتشدد على أن فلسطين تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".

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وقالت وزارة الخارجية السورية إن "فصائل المقاومة الفلسطينية سجلت سطرا جديدا على طريق إنجاز الحقوق الفلسطينية الثابتة وغير القابلة للتصرف وذلك في عملية "طوفان الأقصى" ضد الكيان العنصري الصهيوني، وهذا الإنجاز المشرف يثبت أن الطريق الوحيد لنيل الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني هو المقاومة بكل أشكالها".

وأضافت: "سوريا تدين ممارسات الاحتلال الإسرائيلي الوحشية بحق الشعب الفلسطيني وترى أن رد المقاومة يثبت حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على أرضه".

وأكدت أن "سوريا تؤكد وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني وقواه المناضلة ضد الإرهاب الصهيوني وتشدد على أن فلسطين تقترب من تحقيق الانتصار المنشود".

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

المصدر: RT

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