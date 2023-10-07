الأردن.. مطالبات بطرد السفير الاسرائيلي على خلفية "طوفان الأقصى"

دعت عدة أحزاب ومنظمات سياسية واجتماعية أردنية، الجمهور للمشاركة في الوقفة التضامنية ظهر اليوم بالقرب من مسجد الكالوتي بالعاصمة عمان، دعما لعملية "طوفان الأقصى".

ويشهد الأردن حملة تضامن مع قطاع غزة ترافقت بمطالبات حزبية وشعبية تشدد على ضرورة طرد السفير الإسرائيلي من البلاد، والتوجه الى منطقة الأغوار بالقرب من الحدود مع إسرائيل وفتح المعابر.

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من جانبه بحث نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في اتصال هاتفي اليوم السبت، تأجج التوتر بين إسرائيل وقطاع غزة.

ودعا الوزيران، إلى بذل الجهود لوقف التصعيد بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

يأتي ذلك، عقب إعلان حركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى"، وإطلاق قرابة 5 آلاف صاروخ من القطاع باتجاه الداخل الإسرائيلي في النصف الساعة الأولى من العملية.

وشهدت الساعات الأولى من المعركة، عمليات نوعية للفلسطينيين حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية، فقتلوا وجرحوا عددا منهم، وأسروا عددا من المستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية، وعلى معبر إيزر الذي خرج عن السيطرة الإسرائيلية.

في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي بدء عملية "السيوف الحديدية"، وبدأ بشن غارات على القطاع.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية إن مقاتلي حماس أسروا 35 إسرائيليا حتى الآن، فيما قالت وسائل إعلام عبيرية إن عدد القتلى الإسرائيليين وصل حتى الآن إلى 22.

وأظهرت فيديوهات فرارا جماعيا للمستوطنين.

من جهته، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، "نحن في حالة حرب ولسنا في عملية عسكرية، وسنرد بقوة لم يعرفها أعداء إسرائيل من قبل".

المصدر: RT