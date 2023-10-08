سيناتورة جمهورية تكشف نية الولايات المتحدة للدخول في الحرب إلى جانب إسرائيل ضد حماس

علقت النائبة الجمهورية في "النواب الأمريكي" مارجوري تايلور غرين على أنباء مقتل مدنيين أمريكيين خلال هجوم حماس في "طوفان الأقصى"، مبينة أن بلادها ستفكر في الدخول بنشاط في هذه الحرب.

ووسط تقارير تفيد بأن مدنيين أمريكيين قتلوا خلال هجوم حماس في عملية "طوفان الأقصى"، أعلنت النائبة الجمهورية عن ولاية جورجيا مارجوري تايلور غرين أن واشنطن ستفكر في الدخول بنشاط في الحرب.

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وقالت: "لا نريد الذهاب إلى الحرب، ولكن يمكن أن ننجر إذا تورط الأمريكيون".

وفي الوقت نفسه، بحسب الجمهورية تايلور غرين، تم إنقاذ النائب الديمقراطي دان غولدمان من ولاية نيويورك مع عائلته في ساعات الصباح الباكر من درج في الفندق الذي كان ينزل فيه في تل أبيب منذ بداية الحرب.

وأضافت: "آمل أن يتمكن جميع الأمريكيين من الاتفاق حول دعم حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب وجرائم الحرب".

تجدر الإشارة إلى أن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أفاد مساء اليوم الأحد بأن "الولايات المتحدة ستزود الجيش الإسرائيلي بسرعة بمعدات وموارد إضافية، بينها ذخائر".

وأضاف أنه وجّه حاملة الطائرات "يو إس إس جيرالد آر فورد" والسفن الحربية المرافقة لها إلى شرق البحر الأبيض المتوسط وعلى متنها 5000 من رجال البحرية الأمريكية، وأن واشنطن تعمل على تعزيز أسراب الطائرات المقاتلة في المنطقة.

المصدر: يديعوت أحرونوت