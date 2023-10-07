طالبان تعرب عن دعمها لفلسطين بعد تصعيد الصراع مع إسرائيل

أعربت طالبان عن دعمها لفلسطين على خلفية التصعيد الأخير مع إسرائيل، ودعت دول المنطقة والمجتمع الدولي إلى كبح العنف من جانب إسرائيل.

ونشرت وزارة الخارجية في حكومة طالبان في أفغانستان بيانا على منصة "إكس" (تويتر سابقا)، جاء فيه: "تتابع وزارة خارجية إمارة أفغانستان الإسلامية عن كثب الأحداث الأخيرة في قطاع غزة وتعتبر أن وقوع مثل هذه الأحداث يأتي نتيجة لانتهاك إسرائيل حقوق الفلسطينيين"

وتابع البيان: "تدعم إمارة أفغانستان الإسلامية الحق الشرعي والتاريخي والقانوني للفلسطينيين في أن يكون لهم دولة مستقلة على أرض الفلسطينيين التاريخية وتدعو الدول الإسلامية ومنظمة التعاون الإسلامي والمجتمع الدولي وخاصة الدول ذات النفوذ في المنطقة إلى منع جرائم إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الفقير".

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: نوفوستي