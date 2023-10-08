هتافات مصرية لفلسطين تهز أضخم ستاد في مصر

اتحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي من أجل مؤازرة فلسطين في حربها الجارية في وجه قوات إسرائيل، وذلك خلال المباراة التي تجمعهما ضمن منافسات الدوري العام في مصر.

ومع بداية المباراة، توحدت جماهير الأهلي والإسماعيلي على دعم الشعب الفلسطيني ومقاومته في حربهما ضد إسرائيل المعروفة باسم طوفان الأقصى، إذ هتفوا "بالروح بالدم نفديكي يا فلسطين".

Mohamed Elhosary

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: RT