إعلام إسرائيلي: مقتل مواطنين أوكرانيين وأسر ثلاثة ألمان في هجوم حماس على غلاف غزة

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن قوات حماس التي اقتحمت مستوطنات غلاف غزة صباح أمس السبت، أسرت ثلاثة مواطنين ألمان، مشيرة إلى مصرع مواطنين أوكرانيين خلال الهجوم.

وذكرت صحيفة "بيلد" الألمانية نقلا عن عائلات مواطنين ألمان، أن ما لا يقل عن ثلاثة من أبنائهم قد يكون تم أسرهم من قبل المقاومة الفلسطينية خلال عملية طوفان الأقصى التي شنتها حركة "حماس".

وقال المواطن الإسرائيلي يوني آشر لصحيفة "بيلد" إنه في مقطع الفيديو الخاص بالرهائن الذي نشرته حركة "حماس"، تعرف على عائلته: "زوجته وحماته وطفلان يبلغان من العمر ثلاث وخمس سنوات".

وقال إن زوجته دورون كاتز آشر تحمل الجنسية الألمانية أيضا، ووفقا له، فإن والدة زوجته تحمل أيضا الجنسية الألمانية، ويذكر أن كاتس آشر وأطفالها ذهبوا لزيارة والدتها، التي تعيش في كيبوتس بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

ويزعم أنه تم أسر المواطنة الألمانية شاني لوك البالغة من العمر 22 عاما، أثناء الهجوم على غلاف غزة، وتعرف عليها أفراد عائلتها في أحد مقاطع الفيديو التي نشرها الفلسطينيون، حيث كانت مستلقية فاقدة للوعي ومصابة بجرح في رأسها.

ونشرت والدتها ريكاردا لوك، نداء بالفيديو تطلب فيه المساعدة في العثور على ابنتها، التي تعرفت عليها من وشمها.

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية مصرع ما لا يقل عن 600 شخص وإصابة أكثر من 2000 آخرين في حصيلة غير نهائية للهجوم الذي نفذته كتائب القسام.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مقتل 572 مواطنا وإصابة أكثر من 2000 شخص جراء الغارات التي تشنها القوات الإسرائيلية على قطاع غزة.

المصدر: RT