أنباء عن تقديم البيت الأبيض مساعدات عسكرية عاجلة لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار بعد "طوفان الأقصى"

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي معلومات حول تقديم البيت الأبيض مساعدات عسكرية لإسرائيل بقيمة 8 مليارات دولار، على خلفية التصعيد الفلسطيني الإسرائيلي الأخير.

وأكدت بعض المصادر التزام الجانب الأمريكي بتقديم المساعدات العسكرية لإسرائيل بموجب الاتفاقيات العسكرية المشتركة، بينما نفت شبكة "bnn" الأمريكية تلك التقارير، مؤكدة أن إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، "لم تصدر أي إعلان رسمي أو تأكيد بشأن زيادة المساعدات العسكرية لإسرائيل، مما ينفي أي تكهنات حول مثل هذا القرار".

يذكر أن بايدن أكد خلال اتصال هاتفي برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن واشنطن تقف إلى جانب تل أبيب، وتدعم حقها في الدفاع عن نفسها بشكل كامل.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: bnn