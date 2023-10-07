شكري يجري اتصالات هاتفية مع وزراء خارجية ألمانيا وتركيا حول الوضع في غزة

أجرى وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اتصالا هاتفيا مع نظيرته الألمانية أنالينا بيربوك، بهدف تنسيق الجهود الدولية لاحتواء الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أحمد أبو زيد، أن "الوزيرين ركزا خلال الاتصال على بحث السبل الكفيلة بدعم جهود خفض التصعيد في قطاع غزة وبين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على مختلف الجبهات، وحث الأطراف على ضبط النفس وتجنيب المدنيين التعرض للمزيد من المخاطر".

ومن ناحية أخرى، تلقى شكري اتصالاً من هاكان فيدان وزير خارجية تركيا، حيث بحث الجانبان خلاله سبل تنسيق الجهود الإقليمية لخفض التصعيد بين الفلسطينيين والإسرائيليين، والعمل من أجل تجنب الدخول في دوامة مفرغة من العنف والتوتر تزيد من حالة عدم الاستقرار في المنطقة.

وأعلن الجناح العسكري لحركة حماس، اليوم السبت، عن انطلاق عملية "طوفان الأقصى" ضد إسرائيل.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: RT