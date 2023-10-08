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الضفة.. تطور خطير على حاجز قلنديا وارتقاء فلسطيني وجرح آخر برصاص إسرائيلي (فيديو)

أخبار العالم العربي

الضفة.. تطور خطير على حاجز قلنديا وارتقاء فلسطيني وجرح آخر برصاص إسرائيلي (فيديو)
Globallookpress
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شهد حاجز قلنديا في الضفة الغربية تطورا خطيرا عبر إطلاق النار ضد عدد من الفلسطينين لتقوم طواقم الهلال الأحمر بعد ذلك بنقل المصابين، وذكرت أن هناك حالة وفاة وإصابة واحدة في الحادث.

وذكرت مراسلتنا أن طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني الإسعافية نقلت "شهيد" واحد مشيرة إلى إصابة واحدة أيضا بالرصاص الحي من مواجهات حاجز قلنديا، وتم نقلهما إلى المستشفى.

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الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني بنابلس يرفع الحصيلة إلى 7 في 24 ساعة
الضفة الغربية.. مقتل فلسطيني بنابلس يرفع الحصيلة إلى 7 في 24 ساعة

وفي وقت سابق من اليوم الأحد، أفادت مراسلتنا في الضفة الغربية بأن القوات الإسرائيلية قتلت مواطنا غرب نابلس، ما رفع حصيلة القتلى في الضفة في ذلك الوقت وخلال 24 ساعة إلى 7.

كما لفتت المراسلة إلى أن القوات الإسرائيلية ادّعت أن شابا فلسطينيا أطلق النار بالقرب من "شافي شومرون" غرب نابلس، من دون وقوع إصابات، فأطلقت النار عليه داخل سيارته وقتلته.

هذا وشهدت الضفة الغربية أمس اندلاع مواجهات عقب إعلان حركة حماس عن بدء عملية "طوفان الأقصى"، حيث عمدت القوات الإسرائيلية إلى تكثيف تعزيزاتها العسكرية وإغلاق عدد كبير من الطرقات الرئيسية.

المصدر: RT + وكالات

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