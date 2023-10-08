"القسام": الجيش الإسرائيلي يعترف بسقوط 700 قتيل وأكثر من 2156 جريحا

أعلنت كتائب عز الدين القسام إقرار الجيش الإسرائيلي بارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى 700 وأكثر من 2156 جريحا منذ بداية طوفان الأقصى التي أطلقتها حماس صباح يوم أمس السبت.

وقالت كتائب عز الدين القسام في بيان لها: "العدو يعترف رسميا بارتفاع عدد القتلى الصهاينة إلى 700 وأكثر من 2156 جريحا منذ بداية معركة طوفان الأقصى التي انطلقت بأمر من قائد هيئة أركان القسام، دفاعا عن الأقصى والمقدسات وتلبية لنداء الحرائر".

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وفي وقت سابق من مساء اليوم الأحد ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد قتلى عملية "طوفان الأقصى" ارتفع إلى 659 قتيلا.

من جهتها أفادت وزارة الصحة الإسرائيلية بأن عدد المصابين بلغ 2156 مصابا نقلوا إلى المستشفيات من ضمنهم 20 بحالة حرجة و338 بحالة خطيرة.

وكان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري قد ذكر قبل قليل أن الاشتباكات مع الفصائل الفلسطينية مستمرة حتى الساعة، مشيرا إلى أن أكثر من 150 طائرة مقاتلة إسرائيلية شاركت وهاجمت غزة ومباني قال إنها استخدمت لمهاجمة إسرائيل.

وكانت كتائب القسام قد أعلنت بدء عملية "طوفان الأقصى" صباح أمس السبت، وأمطرت مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية، الأراضي الإسرائيلية بألاف الصواريخ ونفّذت عمليات اقتحام وأسرت إسرائيليين وقتلت الكثير منهم، فضلا عن السيطرة على العديد من المواقع العسكرية الإسرائيلية.

المصدر: أ ف ب + RT