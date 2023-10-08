إجراء عاجل من محام مصري بعد مقتل إسرائيليين اثنين على يد شرطي في الإسكندرية

أصدر المحامي المصري الشهير طارق العوضي بيانا، أعلن فيه استعداده للدفاع عن الشرطي المصري الذي هاجم مجموعة من السياح الإسرائيليين في الإسكندرية وقتل اثنين منهم.

بيان هام

اعلن تطوعي للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بواقعة الفوج الاسرائيلي بالاسكندرية .. واناشد زملائي كبار محامي مصر واساتذتها والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والاحزاب وجمعيات وموسسات حقوق الانسان اعلان تطوعهم جميعا للدفاع عن فرد الشرطة المتهم .،.

تحيا مصر pic.twitter.com/BB1oIk9TnF — طارق العوضى المحامى (@tarekelawady2) October 8, 2023

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وقال العوضي في منشور له: "أعلن تطوعي للدفاع عن فرد الشرطة المتهم بواقعة الفوج الإسرائيلي بالإسكندرية، وأناشد زملائي كبار محامي مصر وأساتذتها والنقابة العامة للمحامين والنقابات الفرعية والأحزاب وجمعيات وموسسات حقوق الإنسان إعلان تطوعهم جميعا للدفاع عن فرد الشرطة المتهم".

وقال المصدر الأمني إن شرطيا أطلق النار من سلاحه الشخصي بشكل عشوائي خلال تواجد الفوج الإسرائيلي السياحي في منطقة عامود الصواري، في الإسكندرية.

وقال المصدر الأمني إن "اثنين من أعضاء أحد الأفواج السياحية الإسرائيلية لقيا مصرعهما وأحد المصريين وأضيب آخر بجروح، حيث تم على الفور القبض على عنصر الشرطة وجار اتخاذ الإجراءات القانونية بحقه كما تم نقل المصاب إلى المستشفى للعلاج".

المصدر: RT