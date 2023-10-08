مصدر دبلوماسي: الوضع في إسرائيل لن يتعارض مع عقد مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا

صرح مصدر دبلوماسي في بروكسل، بأن الوضع في إسرائيل لن يؤثر على عقد مجموعة الاتصال بشأن إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا في بروكسل في 11 أكتوبر.

وأكد المصدر أن هذه الأحداث لن تتعارض أيضا مع عقد الاجتماع المقرر لمجلس أوكرانيا والناتو على مستوى وزراء الدفاع.

وقال الدبلوماسي: "الحرب في إسرائيل لن تؤثر على انعقاد مجموعة الاتصال بشأن أوكرانيا واجتماع مجلس أوكرانيا والناتو. كلا الحدثين جزء من برنامج الاجتماع المزمع لوزراء دفاع الناتو في 11-12 أكتوبر في نيويورك بمقر الحلف".

كما تم تأكيد هذه المعلومات على الموقع الإلكتروني لحلف شمال الأطلسي - حيث ظل برنامج الاجتماع الوزاري المنشور في أوائل أكتوبر دون تغيير ويتضمن كلا الاجتماعين.

وأطلقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة "حماس" صباح يوم أمس السبت 7 أكتوبر 2023، عملية أطلق عليها اسم "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

المصدر: RT