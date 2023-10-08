الأمم المتحدة تكشف عدد سكان غزة الذين غادروا منازلهم

أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن ما لا يقل عن 20 ألفا من سكان قطاع غزة، فروا من منازلهم بسبب القصف الإسرائيلي.

وقالت المنظمة الأممية في بيان لها صباح اليوم الأحد: "ما لا يقل عن 20 ألف نازح داخليا يلجأون إلى 44 مدرسة تابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيينَ (الأونروا)، بما في ذلك 28 مأوى مؤقتا، في جميع مناطق قطاع غزة باستثناء خان يونس".

وأطلقت "كتائب القسام" الجناح العسكري لـ"حماس" فجر السبت 7 أكتوبر 2023 عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية.

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من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، في تحديث لأرقام القتلى والمصابين منذ صباح السبت، "استشهاد 256 مواطنا بينهم 20 طفلا وإصابة 1788 مواطنا بجروح مختلفة من بينهم 121 طفلا".

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين إلى أكثر من 300 والجرحى إلى 1600 بينهم 318 جروحهم خطيرة.

المصدر: وكالات