وليد جنبلاط يوجه رسالة "تحذير" إلى المجندين من العرب الدروز في الجيش الإسرائيلي (صورة)

وجه الرئيس السابق لـ"التقدمي الاشتراكي" بلبنان وليد جنبلاط رسالة للمجندين العرب الدروز في جيش إسرائيل وطالبهم بعدم المشاركة في الحرب (طوفان الأقصى) بمواجهة حماس والشعب الفلسطيني.

وكتب وليد جنبلاط في حسابه على منصة "إكس" (تويتر سابقا) اليوم الأحد: "إلى المجندين قهرا من العرب الدروز في الجيش الإسرائيلي في فلسطين المحتلة.. إياكم الاشتراك في الحرب في مواجهة المناضلين من حماس ومن الشعب الفلسطيني".

وأضاف: "إن حركة التاريخ مهما طالت مع حرية الشعوب سيأتي اليوم الذي ستعود فلسطين ومقدساتها إلى إصحابها العرب".

كما أرفق جنبلاط في منشوره هاشتاغ "#حرب_تشرين"، إضافة إلى صورة الراية المعروفة لطائفة الموحدين الدروز.

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تجدر الإشارة إلى أن جنبلاط وفي وقت سابق من اليوم، أكد أن إدانة فرنسا وبريطانيا وأوروبا عملية "طوفان الأقصى" إنما تمثل "نقطة عار جديدة في سجلهم الأسود".

هذا وتستمر عملية "طوفان الأقصى" بسقوط مئات القتلى والجرحى من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، فيما تتواصل الاشتباكات في غلاف غزة، وامتد التصعيد ليشمل مناطق في الضفة وجنوب لبنان.

المصدر: RT