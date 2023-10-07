وسائل إعلام إسرائيلية ترصد سقوط قتلى مع إطلاق آلاف الصواريخ من قطاع غزة

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية عن خدمة الإسعاف "نجمة داوود الحمراء" مقتل إسرائيليين وإصابة آخرين جراء سقوط آلاف الصواريخ من قطاع غزة على منطقة النقب جنوب إسرائيل.

وحسب المصادر فإن أحد القتيلين، امرأة في الستينات من العمر تعرضت لإصابة مباشرة.

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وأطلقت المقاومة الفلسطينية صباح اليوم السبت من قطاع غزة مئات الصواريخ باتجاه مستوطنات الغلاف، ووصلت الصواريخ إلى تل أبيب.

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.

ودعا الضيف الفلسطينيين في الضفة إلى "كنس الاحتلال نصرة للأقصى".

كما دعا "المقاومة الإسلامية في لبنان والعراق وسوريا واليمن إلى الالتحام مع المقاومة في فلسطين".

المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية