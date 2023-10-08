الجيش الإسرائيلي يعلن تنسيقه الكامل مع القيادة المركزية الأمريكية

صرح المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أن الجيش الإسرائيلي ينسق تحركاته بشكل كامل مع القيادة المركزية الأمريكية.

وقال هغاري تعليقا على العملية العسكرية في قطاع غزة الموجهة ضد حركة حماس الفلسطينية: "كوننا في حالة استعداد وتأهب تام، فإننا ننسق بشكل كامل مع القيادة المركزية الأمريكية".

وفجر يوم السبت 7 أكتوبر 2023 أعلنت "كتائب القسام" الجناح العسكري لحركة حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" مطلقة أكثر من 5 آلاف صاروخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية حيث اقتحموا عددا من مستوطنات الغلاف واشتبكوا بحرب شوارع مع القوات الإسرائيلية وقتلوا وجرحوا عددا منهم كما أسروا عددا من الجنود والمستوطنين، وسيطروا على آليات إسرائيلية.

المصدر: تاس+ RT