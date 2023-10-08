بعد مقتل سياح إسرائيليين في الإسكندرية.. خبيرة تعلق على احتمال وصول "طوفان الأقصى" لمصر

أكدت الدكتورة رانيا فوزي، المختصة في الخطاب الإعلامي الإسرائيلي، في تصريحات خاصة لـ RT، أن عملية طوفان الأقصى لن تصل لمصر، مشيرة إلى أن حادثة مقتل الإسرائيليين في الإسكندرية فردية.

وتعليقا على مقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخر على يد شرطي في الإسكندرية، قالت فوزي: "إن مثل هذه الأفعال غير المسؤولة هي من أفراد تعبر عن فكرهم ومعتقداتهم ولا تتناسب مجتمعيا ودينيا مع المجتمع المصري لأن السائحين أيا كانت انتماءاتهم هم عزل ومصر هي بلد الأمن والأمان".

وأشارت إلى أن أي حوادث فردية تمس الشخص وفكره ومعتقداته وليس لها علاقة بالمؤسسة التي ينتمي إليها وذلك في ضوء قيام شرطي بقتل اثنين من الإسرائيليين وإصابة آخر في الإسكندرية.

ونوهت بأن السياحة عامة أحد أهم مصادر الدخل القومي المصري، وكل مصري حريص على أمنه القومي يساعد في زيادتها ولا يقوم بتصرفات غير محسوبة تضر باقتصاد مصر، وتزيد عمق الأزمة الاقتصادية الراهنة.

وأضافت "أما بطولة محمد صلاح (الجندي المصري الذي قتل إسرائيليين سابقا) فلا يمكن أن تقارن بحادث اليوم، لأنه كان هناك اشتباك وعملية تهريب على حدودنا مع إسرائيل، وقد تم تشكيل لجان تحقيق مشتركة مع الجانب الإسرائيلي في ذلك".

وأردفت بالقول: "أي فعل للتقليد أو المحاكاة أو ركوب الموجة على شبكات التواصل بالترند من قبل أشخاص في مصر يتأثرون بالحرب في غزة بين حماس وإسرائيل يضرون بأمن مصر ولا ينفعونها، بل يُكسبون تعاطفا دوليا مع إسرائيل ويتسببون في مخاوف السياح من زيارة مصر".

وأكدت على أن السلطات المصرية قامت بتشديد الإجراءات الأمنية حول السياح الإسرائيليين في المدن المصرية، وزيادة إجراءات التأمين بمحيط البعثة الدبلوماسية الإسرائيلية، وقد تم إلقاء القبض على الشرطي الذي قام بهذا الفعل وسيتم محاكمته حتى لا يسمح لغيره بارتكاب مثل هذه الأفعال غير المسؤولة.

ناصر حاتم ـ القاهرة

المصدر: RT