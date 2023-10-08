السيسي وشولتس يؤكدان ضرورة العمل لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي

تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من المستشار الألماني أولاف شولتس، بحثا فيه الجهود الرامية لوقف التصعيد الراهن بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.

وصرح المتحدث الرسمي للرئاسة المصرية بأن الطرفين أكدا على أهمية العمل المكثف نحو وقف التصعيد العسكري، للحيلولة دون انجراف الوضع إلى دوائر مفرغة من العنف والمعاناة الإنسانية، أخذا في الاعتبار التداعيات الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

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وشدد السيسي على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للصراع من خلال دعم مسار التهدئة ودفع جهود تسوية القضية الفلسطينية على نحو عادل وشامل ومستدام على أساس حل الدولتين وفقا للمرجعيات المعتمدة وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.

وأكد السيسي خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الأحد، دعمه للقضية الفلسطينية وللشعب الفلسطيني حتى نيل حقوقه المشروعة.

وأطلقت حركة "حماس" أمس السبت عملية "طوفان الأقصى" تم خلالها استهداف إسرائيل بعدة آلاف من الصواريخ من قطاع غزة، كما نفذ المقاتلون الفلسطينيون عمليات نوعية.

وردا على ذلك، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية"، ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر:RT