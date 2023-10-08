بابا الفاتيكان يدعو إلى وقف العنف بين الإسرائيليين والفلسطينيين

عبر بابا الفاتيكان، يوم الأحد، عن "الخوف والألم إزاء ما يحدث في إسرائيل، حيث يتفجر العنف مرة أخرى بشكل أسرع، ما يتسبب في سقوط مئات القتلى والجرحى".

وفي حديثه إلى الزائرين في ساحة القديس بطرس، صلى البابا فرنسيس من أجل الضحايا وعائلاتهم "ولكل من يعانون ساعات من الرعب والألم".

ودعا البابا الجانبين إلى وقف الهجمات.

كما قال فرنسيس إن "الإرهاب والحرب لا يجلبان الحلول، بل الموت فقط. الحرب هزيمة. كل حرب هي هزيمة".

وتستمر الاشتباكات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي لليوم الثاني على التوالي بعد عملية "طوفان الأقصى" التي أعلنها الجناح العسكري لحركة حماس، يوم أمس السبت.

ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي عن إطلاق عملية "السيوف الحديدية" ضد حركة حماس في قطاع غزة.

المصدر: أب أب