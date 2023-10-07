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"كتائب القسام": تطوير الهجوم على أهداف إسرائيلية خارج فرقة غزة

"أخبار فظيعة".. زيلينسكي يستنكر "الهجوم المفاجئ" ضد إسرائيل و" حقها في الدفاع عن النفس"

أخبار العالم

Globallookpress
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علق رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي على "الهجوم المفاجئ" ضد إسرائيل، مشيرا إلى أنها "أخبار فظيعة"، مؤكدا على ما قال إنه "حق إسرائيل في الدفاع عن النفس" والذي أيضا "لا يمكن إنكاره".

وقال زيلينسكي تعليقا على "الهجوم المفاجئ" على إسرائيل: "أخبار فظيعة.. تعازينا لجميع الذين فقدوا أقاربهم أو معارفهم، لدينا إيمان بأن النظام سيستعاد وأن الإرهابيين سيهزمون".

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وأضاف" "إن حق إسرائيل في الدفاع عن النفس لا يُمكن إنكاره. وزارة الخارجية الأوكرانية والسفارة لدى إسرائيل مستعدتان للمساعدة في أي موقف".

 وأردف زيلينسكي: "يجب ألا يكون للإرهاب مكان في العالم لأنّه دائما جريمة، ليس فقط ضد بلد معين أو ضحايا الإرهاب في هذا الحدث - ولكن ضد الإنسانية بشكل عام. كل حياة لها قيمة، ونحن ندين جميع أشكال الإرهاب".

وأعلن القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، محمد الضيف، صباح اليوم السبت، بدء عملية "طوفان الأقصى"، كاشفا أنه تم إطلاق 5 آلاف صاروخ خلال نصف ساعة.

كما دانت دول غربية الهجوم الذي شنّته المقاومة الفلسطينية على إسرائيل، إثر إعلان حركة حماس عن بدء "طوفان الأقصى". ومن بينها ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا.

المصدر: RT

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