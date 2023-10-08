القناة 14 العبرية: أنباء عن حدث أمني عند الحدود الشمالية لإسرائيل

أفادت القناة 14 العبرية مساء يوم الأحد بورود أنباء عن حدث أمني عند الحدود الشمالية لإسرائيل.

وأضافت القناة العبرية أنه يجري الحديث عن دخول "قوة الرضوان" نخبة قوات حزب الله اللبناني إلى المستوطنات الشمالية.

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وفي وقت لاحق نفت وسائل الإعلام الإسرائيلية وقوع حدث على الحدود الشمالية، مؤكدة أن لا يوجد أي خطر أمني.

وفي بيان نشره الجيش الإسرائيلي سابقا، أعلن أنه رصد هدف يتحرك نحو إسرائيل وأطلق صاروخ اعتراض نحوه، مشيرا إلى أنه بعد الفحص تبين أن الهدف لم يكن قطعة جوية معادية، نافيا تنفيذ غارات على لبنان.

ويوم السبت، حشد الجيش الإسرائيلي عشرات آلاف من جنود الاحتياط من قطاعات الجيش كافة على الحدود مع لبنان، تحسبا لأي طارئ.

ونقل موقع "واينت" العبري عن وزير بالحكومة نتنياهو قوله "إنه من الممكن أن يكون حادث الجنوب إلهاء قبل هجوم من الشمال".

وقال الوزير الذي لم يكشف الموقع عن اسمه إن "إسرائيل في حالة حرب.. وهناك احتمال معقول أن يكون الحادث في الجنوب مجرد إلهاء عن الحرب في الشمال".

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وأضاف "ليس من المستحيل أن يتم سحب الجيش الإسرائيلي إلى الجنوب حتى يتمكن من توجيه ضربة أقوى وأكثر إيلاما في الشمال.. يبدو الأمر وكأنه حدث استراتيجي مخطط له بقيادة إيران.. وهذا وضع لم تشهده إسرائيل منذ عقود".

أطلقت "حماس" فجر السبت عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية والشرطة وغيرها من الأجهزة الأمنية بسقوط قتلى في صفوفهم بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 413 قتيلا وإصابة حوالي 2300 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT + وسائل إعلام عبرية