الأردن.. وقفة شعبية داعمة للفلسطينين قرب السفارة الإسرائيلية في عمان ومطالبات بطرد السفير (فيديو)

شهدت العاصمة الأردنية عمان مساء الأحد وقفة شعبية داعمة للشعب الفلسطيني بالقرب من السفارة الإسرائيلية وسط العاصمة.

وقال مراسل RT إن المشاركين في الوقفة الداعمة للفلسطينيين هتفوا بشعارات ضد الولايات المتحدة والمجتمع الغربي لانحيازهم إلى إسرائيل.

وأفاد المراسل بأن هناك مطالبات شعبية بطرد السفير واغلاق السفارة وايقاف العمل باتفاقية "وادي عربة".

تجدر الإشارة إلى أن الأردن يحتفظ بحق الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية السلام الأردنية الإسرائيلية الموقعة في 1994 والتي تعرف إعلاميا باتفاقية "وادي عربة"، وقد ألحقت دائرة أوقاف القدس لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردنية المشرف الرسمي على المسجد الأقصى وأوقاف القدس بموجب القانون الدولي الذي يعتبر الأردن آخر سلطة أشرفت على المقدسات داخل مدينة القدس قبل احتلالها من قبل إسرائيل في يونيو 1967.

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وجاءت الوقفة المساندة للشعب الفلسطيني عقب التصعيد الأخير الذي جد عقب عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة حماس فجر يوم السبت 7 أكتوبر.

وفجر السبت، أطلقت "حماس" عملية "طوفان الأقصى" العسكرية ضد إسرائيل ردا على اعتداءات القوات والمستوطنين الإسرائيليين المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني وممتلكاته ومقدساته ولاسيما المسجد الأقصى في القدس الشرقية.

واعترفت القوات الإسرائيلية بسقوط قتلى في صفوفها بالإضافة إلى وقوع أسرى إسرائيليين وأجانب بيد حماس دون تحديد عددهم.

تجدر الإشارة إلى أن الجيش الإسرائيلي أطلق عملية "السيوف الحديدية" ردا على "طوفان الأقصى" وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة أن حصيلة القتلى الفلسطينيين في القطاع بلغت 370 قتيلا وإصابة حوالي 2200 آخرين جراء القصف الإسرائيلي.

المصدر: RT