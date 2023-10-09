"طوفان الأقصى" في يومها الثالث.. هجوم "القسام" متواصل وإسرائيل تستعد لحرب "صعبة ومكلفة"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/w6tn
دخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، في وقت أعلنت إسرائيل فيه الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.
- "إسرائيل 24": الهجوم المباغت للقسام خلف نحو 700 قتيل و2100 جريح وعشرات الرهائن المحتجزين في غزة
- فيديو يوثق سيطرة كاملة لمقاتلي القسام على مستوطنة "بئيري"
- نتنياهو: الحرب ستكون صعبة وباهظة لكن سننتصر فيها
- "سي إن إن": مقتل 3 أمريكيين على الأقل في عملية "طوفان الأقصى"
- "واشنطن بوست": إسرائيل تطلب من واشنطن صواريخ للقبة الحديدية وذخائر ومعلومات استخبارية
- دبلوماسي سابق يكشف لـRT عن سيناريو تصعيدي حول هجوم إسرائيلي برّي على غزة خلال ساعات
- الأمم المتحدة: حوالي 123 ألف مدني نزحوا من ديارهم في غزة بسبب الغارات الإسرائيلية
- البرازيل تعتزم إجلاء مواطنيها من إسرائيل وفلسطين
- موسكو من الأمم المتحدة: نسعى لوقف إطلاق نار فوري وتفاوض يوصل إلى هدنة بين فلسطين وإسرائيل