نتنياهو: ردنا على حماس سيغير شكل الشرق الأوسط

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بأن رد تل أبيب على عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" من قطاع غزة يوم السبت، "سيغير شكل الشرق الأوسط".

وخلال لقائه قادة القيادة الجنوبية في الجيش الإسرائيلي، أكد نتنياهو أن "إسرائيل في حالة حرب".

وتوجه إلى القادة قلائلا: "قيادتكم قوية جدا في هذه الأيام الصعبة، وسوف يستغرق الأمر وقتا، وهناك حاجة إلى موقف قوي في الأيام الصعبة القادمة. الدولة ستسلم كل حجر لمساعدتكم جميعا، أطلب منكم الثبات لأننا سنغير الشرق الأوسط".

ישראל במלחמה | ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח עם ראשי הרשויות בדרום: "ההנהגה שלכם חזקה מאוד בימים הקשים האלה, זה יקח זמן ודרושה עמידה חזקה בימים הקשים הקרובים. המדינה תהפוך כל אבן כדי לסייע לכולכם, אני מבקש מכם לעמוד איתן כי אנחנו הולכים לשנות את המזרח התיכון"@gilicohen10 — כאן חדשות (@kann_news) October 9, 2023

ويأتي تصريح نتنياهو، بعد أن أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت أنه أمر بفرض حصار كامل على قطاع غزة، قائلا: "نحن نحارب حيوانات بشرية".

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا.

هذا وصرح وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف بأن القضية الفلسطينية لم تعد تقبل التأجيل، مشددا على أن موقف روسيا المبدئي واضح، وهو حل الدولتين، وتنفيذ كافة القرارات الأممية ذات الصلة.

المصدر: RT