بصورة.. الجيش الإسرائيلي ينفي مقتل قائد فرقة غزة

رد الجيش الإسرائيلي على التقارير التي أفادت بأن قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد، قد تم خطفه وقتله، بنشر صورة له وهو يقود العملية في القطاع.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي عبر حسابها على منصة X (تويتر سابقا) صورة لروزنفيلد، وكتبت: "بعد شائعات عن اختطافه وقتله: الجيش الإسرائيلي ينشر - قائد فرقة غزة العميد آفي روزنفيلد يوجه القتال في القطاع".

אחרי שמועות שנחטף ונהרג: צה"ל מפרסם - מפקד אוגדת עזה, תא"ל אבי רוזנפלד, מנהל את הלחימה בגזרה@Doron_Kadoshpic.twitter.com/sG4PzF8tbc — גלצ (@GLZRadio) October 9, 2023

وقالت إذاعة "راديو دوروم": "خلافا لتقارير حماس، فإن قائد فرقة غزة، العميد آفي روزنفيلد، موجود في الميدان ويدير المعارك، وقد وضع الجيش الإسرائيلي دبابات في الأماكن التي تم اختراق السياج فيها ولا يزال هناك إرهابيون في الأراضي الإسرائيلية. ويتحقق الجيش الإسرائيلي لمعرفة ما إذا كان هناك إرهابيون تمكنوا أيضا من الدخول إلى عمق البلاد".

בניגוד לדיווחי החמאס, מפקד אוגדת עזה תא"ל אבי רוזנפלד נמצא בשטח ומנהל את הקרבות, צה"ל הציב טנקים במקומות בהן נפרצה הגדר ויש עדיין מחבלים בשטח ישראל. בצה"ל בודקים אם יש מחבלים שהצליחו גם להכנס עמוק יותר לשטח הארץ.@Udi_Ben_David — רדיו דרום - Radio Darom (@radiodarom97) October 9, 2023

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن المتحدث الرسمي باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هغاري، أنه لا تزال هناك ستة مواقع للقتال النشط في جنوب إسرائيل بالقرب من الحدود مع قطاع غزة.

ونشر الجيش الإسرائيلي أسماء 16 جنديا إضافيا قتلوا في عملية "طوفان الأقصى".

يذكر أن عملية "طوفان الأقصى" دخلت يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

وأعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية إصابة 2382 شخصا، 22 منهم في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 436 فلسطينيا وإصابة 2271 بجروح متنوعة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.