وزارة الصحة الإسرائيلية تحدّث عدد الإصابات في عملية "طوفان الأقصى"

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية أن 2382 شخصا أصيبوا في عملية "طوفان الأقصى" التي أطلقتها حركة "حماس" سوم السبت الماضي، وقالت إنه تتم معالجتهم في مستشفيات إسرائيل.

وأفادت الوزارة بأن 22 منهم في حالة حرجة و345 في حالة خطيرة.

من جهتها، أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة مقتل 436 فلسطينيا وإصابة 2271 بجروح متنوعة نتيجة العدوان الإسرائيلي على القطاع.

وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بأن عدد الفلسطينيين الذين قتلوا في الضفة الغربية على يد الجيش الإسرائيلي يومي 7 و8 أكتوبر بلغ 13 على الأقل.

ودخلت عملية "طوفان الأقصى" اليوم الاثنين، يومها الثالث، وسط استمرار الاشتباكات في عدد من محاور غلاف غزة وإطلاق الصواريخ، وقد أعلنت إسرائيل الحرب رسميا وكثفت غاراتها على القطاع.

من جانبه، أطلق الجيش الإسرائيلي عملية "السيوف الحديدية" ردا على الهجوم وشن غارات على قطاع غزة، فيما دعا رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو الفلسطينيين إلى مغادرة غزة، مهددا بتدمير حركة "حماس" وتحويل غزة إلى خراب.

المصدر: "تايمز أوف إسرائيل" + RT